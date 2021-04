Tribunale di Potenza. Sant’Angelo Le Fratte: assolti con formula piena.

Il sindaco di Sant’Angelo Le Fratte, Michele Laurino, e ben 20 persone di cui 12 consiglieri tra il vecchio e

l’attuale consiglio comunale, 2 proprietari, 5 tecnici e l’impresa, sono sta assolti con formula piena dal

Tribunale di Potenza senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria .

I fatti.

Nel 2014 il Sindaco Laurino ha conosciuto un importante imprenditore nel campo della produzione casearia

proveniente da Nocera, il comm. Pasquale Santonicola, e lo ha invitato a visitare il borgo di Sant’Angelo. Una

volta a Sant’Angelo, Santonicola si è innamorato del posto e dell’accoglienza ricevuta, ed ha deciso di

realizzare un importante progetto. Si tra ava di realizzare un complesso turistico ricettivo , dal costo di

svariati milioni di euro, che avrebbe dovuto entrare in un circuito europeo e che avrebbe a rato turis dal

Nord Europa e dalla Russia.

La cosa, per la sua eccezionalità, aveva lasciato increduli tu , ed il Sindaco Laurino, da quel momento, ha

dedicato tu e le sue energie alla realizzazione di questo progetto, ben consapevole che un tale miracolo

non si sarebbe più ripetuto: il fa o che un imprenditore volesse inves re milioni di euro nel profondo sud,

in Basilicata, ed in un piccolo borgo come sant’Angelo, all’inizio è stato fonte di umorismo, ma il Sindaco

Laurino, invece, ci ha creduto dal primo momento ed ha spianato la strada al Santonicola, evitando ogni

inu le burocrazia e perdita di tempo. Così il Comune, dopo aver o enuto il parere scri o dell’ing. Leonardo

Calbi in qualità di responsabile dell’area tecnica ha rilasciato un regolare permesso a costruire n°10/2015 in

deroga con l’art. 14 del dpr 380/2001 per pubblica u lità, ed in tempi rapidissimi sono inizia i lavori per la

realizzazione del complesso turis co rice vo con piscine, saune, centri bellezza all’avanguardia e

quant’altro, il tu o, naturalmente, u lizzando solo manodopera ed imprese locali.

Come nelle migliori favole ci si aspe erebbe che tu vissero felici e conten , e che il centro benessere

avrebbe dato lavoro alle imprese del territorio azzerando la disoccupazione dove l’imprenditore andava

accolto con il tappeto rosso per aver pensato di venire ad inves re nel se ore turis co in Basilicata e

precisamente in un piccolo borgo come Sant’Angelo le Fra e anziché farlo in un’area di alta vocazione

turis ca.

Invece no. E’ stata sufficiente una le era con firma apocrifa che denunciava gravi abusi ed infiltrazioni

mafiose, e sono par te immediatamente le indagini, terminate con un avviso di conclusioni di indagini nei

confron di ben 20 persone, indagate per abuso di ufficio, con immediato sequestro del can ere. Il Sindaco

Laurino e la quasi totalità degli imputa sono sta difesi dall’Avv. Giuseppe Pugliese del foro di Lagonegro,

mentre la famiglia Santonicola è stata difesa dall’Avv. Giuseppe De Lucia del foro di Santa Maria Capua

Vetere

Un’imponente macchina del fango ha travolto vecchi e nuovi consiglieri comunali, tecnici, geologi, ma

sopra u o il Sindaco Laurino, par colarmente esposto ad una gogna media ca durata circa 3 anni.

Il 15/04/21, il Tribunale di Potenza, prima ancora che si aprisse il diba mento, accogliendo in pieno la tesi

difensiva dell’Avv. Giuseppe Pugliese e dell’ Avv. Giuseppe De Lucia, ha emesso la sentenza di assoluzione

con formula piena per tu gli imputa .

Tuona il Sindaco Laurino, del tu o indifferente alla sua vicenda umana, rivolto ai mandan di tale scempio:

CHIEDETE SCUSA ALLA COMUNITA’ PER L’OPPORTUNITA’ PERSA!

Con nua il Sindaco Laurino: dopo il sequestro del can ere, Santonicola ha fermato i lavori senza più

riprederli. Si interroga il Sindaco Laurino: quando ricapiterà una simile opportunità? E rivolto agli avversari poli ci, che hanno rato le fila di questa vicenda, afferma: con che coraggio

guarderete più in faccia i vostri conci adini e sopra u o i giovani, costre ad emigrare per trovare un

lavoro?

“Avevamo la possibilità di cambiare il nostro futuro”, afferma con rammarico il Sindaco Michele Laurino, e

l’abbiamo sprecata…

Non riesco a gioire per la mia assoluzione, perché il danno maggiore si è già consumato a spese dei nostri

giovani a cui si è negato un futuro!

I piccoli borghi, come Sant’Angelo Le Fra e, si spopolano sempre di più a causa dell’emigrazione e fra

qualche anno rischiano di scomparire.

Aggiunge il Sindaco Michele Laurino “sono stato sempre fiducioso della Gius zia . Credo anche nella

Verità. Nel buon governo e Nella buona amministrazione di tutti i Sindaci con la schiena dritta,

soprattutto in questi ultimi anni difficilissimi, dove noi sindaci continuiamo a resistere in

trincea, dove” continua il Sindaco Michele Laurino “ mi sento di dire a tutti i miei colleghi

sindaci «Nessuno si deve sottrarre alla giustizia, Bisogna credere nei magistrati, La fiducia

nella giustizia è impregiudicata, Che la giustizia faccia il suo corso e non mettere in

discussione la giustizia quando si è onesti» aggiunge ancora il Sindaco Laurino “soprattutto, da

questa esperienza vissuta ho riconosciuto grande professionalità nei Giudici e Pm dove

coprono un ruolo difficilissimo”.

Sindaco Michele Laurino