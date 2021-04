Pepe (Lega): “La politica regionale intervenga sulla questione dei dipendenti ex Agrobios”

Oggi pomeriggio il senatore della Lega Pasquale Pepe, accompagnato dal consigliere regionale Pasquale Cariello e dal sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, ha incontrato una folta rappresentanza di lavoratori ex Agrobios, attualmente impiegati sia in Alsia che in Arpab. All’incontro hanno partecipato circa cinquanta dipendenti e i rappresentanti sindacali.

“Ho avuto modo di constatare – afferma il senatore della Lega – un forte senso di appartenenza e di orgoglio da parte dei lavoratori rispetto a quanto fatto sinora e ritengo che sia il caso che la Regione Basilicata si adoperi per trovare una soluzione in modo da preservare tutte quelle storie personali e rilanciare, invece di disperdere, tutte le storie professionali che si sono consolidate in questi anni”.

“E’ il caso che la politica regionale – afferma Pepe – si concentri sul rilancio del polo di Pantanello in modo da garantire una prospettiva di ampio respiro, anche alla luce del grande rilievo tecnologico che ha raggiunto in questi anni. Al suo interno troviamo posizioni lavorative che orami sono “regionali” da ben 10 anni ed è quindi giusto che si trovi una soluzione. La politica – conclude il senatore lucano – assuma coraggiosamente delle decisioni e non si limiti a fare solo da ragioniere”.