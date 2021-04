CASTELLANETA: RICHIESTA CALAMITA’ PER DANNI IN AGRICOLTURA A SEGUITO DELLE GELATE DEL 7 E 8 APRILE 2021

Un’eccezionale gelata ha colpito il 7 e 8 aprile 2021 l’agro di Castellaneta, causando ingentissimi danni in agricoltura su vigneti, frutteti, uliveti e produzioni orticole. Il Comune di Castellaneta ha richiesto l’attivazione del Fondo di

Solidarietà Nazionale al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia per interventi di indennizzo urgenti. A tal fine, è stata predisposta una scheda di segnalazione per la mappatura delle zone interessate e della stima dei danni, disponibile presso l’Ufficio Agricoltura del Comune di Castellaneta, oppure online sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.castellaneta.gov.it.

