MILLIE TURNER torna a deliziarci da oggi 16/04 col suo allegro e stile pop-dance.

@Puntuale come la Primavera, MILLIE TURNER torna a deliziarci col suo allegro e stile pop-dance, grazie al quale sta diventando una delle giovani artiste inglesi di maggior successo nel panorama europeo.

“Concrete Tragedy” è il nuovo singolo che anticipa il suo mini-album “Eye Of The Storm”, in uscita il 16 Maggio. Un’altra canzone contagiosa dopo il sorprendente successo di “Jungle”, che l’ha vista protagonista delle classifiche nel Regno Unito, in Italia e in Germania.

Cos’altro possiamo dirvi, se non di ascoltare “Concrete Tragedy” e lasciarvi coinvolgere dal suo ritmo incalzante?