Rionero in Vulture: per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: Contrada S.Francesco.Via Monte grappa.Contrada Cappa Bianca e zone limitrofe

