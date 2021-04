CAPAREZZA “LA SCELTA” Dal 16 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

CAPAREZZA“LA SCELTA”Dal 16 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitaliil primo singolo tratto dall’album “Exuvia” in uscita il 7 maggio Il viaggio alla scoperta del nuovo album di Caparezza, “Exuvia”, continua con la pubblicazione del singolo, “LA SCELTA”, dal 16 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo anticipa il nuovo album disponibile, dal 7 maggio, in digitale e in formato CD e LP su etichetta Polydor/Universal Music. “Exuvia” contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge.

Il preorder dell’album in CD e LP, in tutti i principali store, è attivo al link https://pld.lnk.to/Exuvia e dà diritto all’acquisto anticipato ed esclusivo, prima della prevendita generale, dei biglietti dell’EXUVIA tour che prenderà il via dal mese di febbraio 2022 nei principali palasport.