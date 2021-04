Italia Viva Basilicata: per lo stabilimento Stellantis, una giornata cruciale per Melfi e alla Camera

L’on. Sara Moretto ottiene un primo impegno del Ministro Giorgetti.

“Fronte comune contro ogni ipotesi di di riduzione dell’impatto occupazionale della presenza di Stellantis in Basilicata. È stata una giornata importante, ieri, per il futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi. Era per noi doveroso partecipare al consiglio comunale aperto nella città federiciana e ribadire che faremo ogni sforzo affinché lo stabilimento Stellantis continui ad essere presidio produttivo trainante dell’intero Mezzogiorno.”

Lo dichiarano i consiglieri regionali Mario Polese e Luca Braia, Italia Viva.

“Noi abbiamo provato ad essere tempestivi, il 23 marzo scorso – proseguono Braia e Polese – con una interrogazione al Presidente Bardi, replicata, a livello nazionale, dall’on Sara Moretto di Italia Viva, al Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti, in Commissione AA.PP. della Camera.

La risposta oggi del Ministro, benché non totalmente esaustiva, è un primo passo in vista dell’incontro tra azienda e rappresentanze sindacali previsto per domani, 15 Aprile, fissato a Torino.

Il Gruppo Consiliare di Italia Viva di Basilicata – concludono i consiglieri – assieme ai coordinatori di Melfi Sandro Panico e Maria Nigro, continuerà a seguire con la massima attenzione ogni ulteriore sviluppo e contestualmente a lavorare a un dossier per il futuro, da consegnare, nei prossimi giorni, al Vice Ministro alle Infrastrutture, Teresa Bellanova.”

Luca Braia, Consigliere Regionale

Capogruppo Italia Viva, Presidente II Commissione