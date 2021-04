DODI BATTAGLIA DA VENERDÌ IN RADIO E IN DIGITALE IL NUOVO SINGOLO “RESISTERE”

DODI BATTAGLIADA VENERDÌ IN RADIO E IN DIGITALEIL NUOVO SINGOLO“RESISTERE”ANTICIPA IL SUO ALBUM DI INEDITI“INNO ALLA MUSICA”IN USCITA IL 14 MAGGIOe già disponibile in pre-order

Da venerdì 16 aprile sarà in radio e disponibile sulle piattaforme digitali “RESISTERE” (LINK), il nuovo singolo di DODI BATTAGLIA, che anticipa “INNO ALLA MUSICA” (Azzurra Music), il primo album di inediti del nuovo percorso musicale dell’artista, in uscita il 14 maggio e già disponibile in pre-order.

Dodi Battaglia commenta così il nuovo brano: «Resistere è l’imperativo che ci guida, soprattutto in questo periodo così difficile. Vuole essere uno sprone positivo a tenere duro».

È possibile acquistare “INNO ALLA MUSICA” nella versione CD, contenuta in un cofanetto cartonato insieme a un libro fotografico di 64 pagine con testi e foto (pre-order al link http://bit.ly/dodi-inno-alla-musica-cd), e in versione DOPPIO VINILE, con cofanetto cartonato, libro fotografico di 32 pagine con testi e foto e i 2 vinili 33 giri 180 gr. di colore nero (pre-order al link http://bit.ly/dodi-inno-alla-musica-vinile).

L’album, contenente 10 brani cantati, quattro strumentali e una bonus track, sancisce la nuova direzione artistica intrapresa dal compositore ed interprete originario di Bologna ed è stato anticipato dai brani “One Sky”, realizzato insieme al leggendario chitarrista americano Al Di Meola, “Il coraggio di vincere” e “Una storia al presente”, tutti importanti tasselli che rappresentano alla perfezione questa nuova fase artistica di Dodi Battaglia, che vede l’artista per la prima volta dopo il 2016 mettersi alla prova completamente da solo e, in questo caso, coautore di quasi tutti i testi.

Dopo i molteplici successi ottenuti con la band più rappresentativa del panorama musicale italiano, quei Pooh che nel 2016 hanno salutato il pubblico con una tournée memorabile, negli ultimi quattro anni Dodi Battaglia ne ha interpretato il ricco repertorio.

Adesso, Dodi Battaglia è pronto a mettersi nuovamente in gioco con il primo album di inediti appartenente al suo nuovo percorso solista, dando libera espressione alle sue personali ispirazioni e suggestioni, forte della grande esperienza artistica ed umana accumulata ricoprendo per decenni il ruolo di chitarra solista, interprete, autore, arrangiatore, collaborando con numerosi artisti tra i quali Vasco Rossi, Zucchero, Gino Paoli, Tommy Emmanuel e, ultimo in ordine di tempo, il già citato Al Di Meola.

