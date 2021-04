COMETE DA VENERDÌ 16 APRILE NEI DIGITAL STORE E IN RADIO IL NUOVO SINGOLO NAFTALINA

DA VENERDÌ 16 APRILE



NEI DIGITAL STORE E IN RADIO IL NUOVO SINGOLONAFTALINA

in streaming/download al link:

https://SMI.lnk.to/Naftalina

“Naftalina” (Sony Music) è il nuovo brano di COMETE, progetto musicale di Eugenio Campagna, disponibile a partire da venerdì 16 aprile sulle principali piattaforme digitali al link https://SMI.lnk.to/Naftalina e nelle radio nazionali.



“Naftalina” è il nuovo singolo di COMETE che segna l’inizio di un nuovo percorso artistico per il giovane cantautore romano anticipando l’album di prossima uscita. Il brano, dalle atmosfere sospese, riprende gli ultimi attimi di una coppia, quando i due amanti si ritrovano in una situazione di stallo tra la fine dei momenti felici e l’inizio della rottura, nella costante voglia di cercarsi senza però capirsi da tempo. In questa traccia COMETE gioca con l’analogia tra i ricordi e i “vecchi armadi”, dove la naftalina preserva i vestiti così come si conservano certe emozioni che si sono andate a perdere nel tempo. Eugenio nella sua scrittura riesce a immortalare con semplicità ed immediatezza le emozioni permettendo a chi lo ascolta di identificarsi, un’attitudine sviluppata negli anni passati a suonare in strada dove l’artista riusciva a incantare il pubblico proprio grazie alla capacità di fotografare con estrema originalità stati d’animi comuni. La produzione è curata da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

“Bisogna ridere di gusto, ma anche piangere di gusto, bisogna vivere la vita affrontando ciò che ci accade.Da parte mia questa canzone è un invito a guardare le cose per quello che sono, e se non funzionano non funzionano. Mi auguro che le persone cantino questo pezzo come una presa di consapevolezza nei confronti di una storia che non li fa vivere bene.”



Eugenio Campagna, in arte Comete, è nato a Roma nel 1991. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato da ragazzo a scrivere canzoni e poi ad esibirsi come artista di strada e nei locali della sua città. Il suo nome d’arte è la sua poetica: “Come te”, è l’esigenza di scrivere le sue storie che poi sono le storie di tutti. Per questo Eugenio definisce il suo genere “Real pop”, parlare del reale, di quel Cornflakes che racconta una storia d’amore. Ed è proprio “Cornflakes” il suo primo singolo, uscito durante la sua partecipazione come concorrente ad X-Factor 13. Ad aprile 2020 esce la sua cover di “En e Xanax”, storico brano di Samuele Bersani a cui segue la pubblicazione di “Ma Tu” e di “Glovo”.