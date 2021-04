BRUNO MARS CONQUISTA IL #1 DELLA CHART AMERICANA

Bruno Mars con il suo nuovo progetto SILK SONIC, insieme ad Anderson .Paak, conquista la vetta della classifica americana Billboard HOT 100 con il brano “LEAVE THE DOOR OPEN”

“LEAVE THE DOOR OPEN” è l’ottavo #1 nella classifica di Billboard della sua carriera. Gli altri #1 sono stati “That’s What I Like,” “Just The Way You Are,” “Grenade,” “Locked Out Of Heaven,” “When I Was Your Man,” “Nothin’ On You (B.o.B)” “Uptown Funk! (Mark Ronson).”

Il video diretto Bruno Mars and Florent Déchard ha già superato 122 milioni di views, mentre il brano è già oltre i 230 milioni di stream complessivi in tutto il mondo!

A poche settimane dall’uscita, LEAVE THE DOOR OPEN è già nella TOP20 dei brani più trasmessi dalle radio italiane

