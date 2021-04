DOJA CATPer la prima volta insieme a SZA da venerdì 16 aprile su Radio Laser

DOJA CATPer la prima volta insieme a

SZA



Nel nuovo singolo“KISS ME MORE”In radio da venerdì 16 aprile

e già disponibile in digitaleIl brano anticipa l’album“PLANET HER”in uscita quest’estateDa venerdì 16 aprile entrerà in rotazione radiofonica “KISS ME MORE” ,il nuovo singolo di DOJA CAT per la prima volta insieme a SZA! Il brano, già disponibile in digitale (https://kissmemore.lnk.to/DojaCat), anticipa l’attesissimo nuovo album “PLANET HER” in uscita quest’estate (Kemosabe/RCA Records/Sony Music).È online anche lo strepitoso videoclip (https://youtu.be/0EVVKs6DQLo), diretto da Warren Fu (The Weeknd, Kehlani), che offre un primo assaggio del nuovo universo di Doja!“Kiss me more” è stato scritto da Doja Cat, SZA, Yeti Beats, Rogét Chahayed, tizhimself e Carter Lang, e prodotto da Yeti Beats. Doja Cat si è esibita sul palco dei Grammy Awards di quest’anno con una performance strepitosa della sua Hit globale che le è valsa una nomination“Say So”. Il brano ad oggi vanta 5 MILIARDI di stream, 293 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha raggiunto la #1 della Billboard Hot 100, è stato certificato disco D’ORO, e ha raggiunto la TOP 10 dell’airplay radiofonico in Italia. Nata e cresciuta a Los Angeles, l’artista nominata 3 volte ai Grammy Doja Cat ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2013, a soli 16 anni, caricando un suo brano su Soundcloud. Ha sviluppato il suo talento musicale sin da bambina studiando pianoforte e danza e ascoltando artisti del calibro di Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake, e molti altri. Nel 2014 ha firmato un contratto con la prestigiosa etichetta RCA e ha pubblicato il suo primo EP “purrr!”. Il suo singolo di debutto è “So High”, che vanta 77 milioni di stream totali e ha ottenuto elogi da parte di testate importanti come Fader, Vibe, Paper, Pigeons & Planes, e molte altre.A marzo 2018 Doja ha pubblicato il suo album di debutto “Amala”, al suo interno il singolo virale “Mooo!” co-firmato da Chance The Rapper, Katy Perry, Chris Brown e J.Cole. Nel marzo 2019, la cantante ha pubblicato l’album “Amala Deluxe” che include la hit “Juicy”, il singolo “Say So” e “Streets”. Nel 2020 l’artista ha vinto nella categoria “Best New Artist” agli MTV VMA Awards, agli MTV EMA e agli AMA (dove ha anche vinto il Best Female Soul / R & B Artist Award). È stata nominata per innumerevoli premi tra cui 3 GRAMMY Awards, 4 American Music Awards, 4 MTV VMA Awards, 2 BET Awards e 2 People’s Choice Awards. La creatività e la spettacolarità delle esibizioni live di Doja sono state elogiate più e più volte dalla critica. Si è esibita in quasi tutti i principali Award Show, inclusi i GRAMMY Awards, gli American Music Awards, i Billboard Awards e gli MTV VMA e gli EMA. Il suo ultimo tour è andato sold- out in 10 minuti e ha suonato in numerosi festival tra cui Rap Caviar Live Miami, Posty Fest, Day n Vegas e Rolling Loud LA.Nata a St. Louis e cresciuta a Maplewood (NJ) SZA ha debuttato nel 2017 con l’album “Ctrl” (TDE / RCA). Il disco, acclamato per i suoi testi puri e onesti, ha raggiunto la #1 della classifica degli album R & B di Billboard, al #2 di quella R & B / Hip Hop e al #3 nella classifica Billboard 200. Pitchfork lo ha definito “un album R&B crudo e ricco che mette costantemente alla prova i confini dei generi musicale“. Il disco, certificato 2x platino, nel 2018 ha ricevuto 5 nomination ai Grammy e ad oggi più della metà delle canzoni al suo interno sono certificate platino e oro. La sua hit “All the Stars” con Kendrick Lamar estratta dalla colonna sonora del film “Black Panther: The Album, Music From and Inspired By”, le è valsa 4 nomination ai Grammy Awards nel 2019. SZA ha vinto vari premi dall’uscita di “Ctrl”: nel 2018 “Top R&B Female Artist” ai Billboard Music Awards, “Best New Artist” ai BET Awards, “Best R&B/Soul Female Artist” e “Best New Artist” ai Soul Train Music AwardS,” Best Visual Effects” agli MTV Video Music Awards per il video di “All The Stars” e “Outstanding New Artist” ai NAACP Image Awards. Nel 2019 ha vinto il premio “Outstanding Duo or Group” ai NAACP Image Awards per “All The Stars” con Kendrick Lamar e “Outstanding Soundtrack/Compilation” per la colonna sonora di Black Panther. SZA ha anche vinto il premio “Women in Music Rule Breaker” di Billboard nel 2019. Nel 2020 l’artista ha pubblicato il singolo “Hit Different” feat. Ty Dolla $ign insieme a un video che ha fatto impazzire il web. A natale ha sorpreso i fan con “Good Days”, brano intriso di un messaggio di speranza seguito da un video magnetico pubblicato a marzo. Il brano è diventato rapidamente la hit di maggior successo dell’artista. Ha raggiuntio la #9 della classifica Hot 100 di Billbaord. Ad oggi SZA continua a tenere alto lo standard creativo dei suoi progetti e continua a battere nuovi record. Avvicinandosi alla 200esima settimana dalla pubblicazione, “Ctrl” è ancora nella classifica Billboard 200.

