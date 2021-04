MILEY CYRUS Da venerdì 9 aprile in radio con “ANGELS LIKE YOU”

il nuovo singolo estratto dall’album“PLASTIC HEARTS”

Online il video ufficiale del branoyoutu.be/Y0ORhLyJWucDa venerdì 9 aprile entrerà in rotazione radiofonica “ANGELS LIKE YOU”, il nuovo singolo della popstar internazionale MILEY CYRUS estratto dall’album “PLASTIC HEARTS” (RCA Records/ /Sony Music) egià disponibile in digitale.Il video ufficiale del brano (https://youtu.be/Y0ORhLyJWuc) è stato girato il 7 febbraio in occasione della sua esibizione al Super Bowl, il primo grande evento live statunitense conforme ai protocolli di sicurezza Covid-19, a distanza di quasi un anno dall’inizio della pandemia.

Il pubblico era infatti composto da operatori sanitari completamente vaccinati, persone che hanno combattuto coraggiosamente e instancabilmente in prima linea contro il virus. «Il 7 febbraio 2021, quasi un anno dopo la cessazione delle attività causata dal Covid-19, è stato registrato questo video al primo concerto di grandi dimensioni da quando la pandemia ha cambiato le nostre vite. Il pubblico presente, completamente vaccinato, era composto dagli operatori sanitari, che hanno combattuto duramente e instancabilmente contro il virus – dichiara Miley in una nota presente nel video al minuto 3:17 – Speriamo tutti di essere presto di nuovo insieme e che questo possa accadere prima di quanto possiamo immaginare grazie a una maggiore disponibilità di vaccini. Ognuno di noi, vaccinandosi, può fare la sua parte per fermare la pandemia. Insieme possiamo fare in modo che la musica dal vivo ritorni ad essere una realtà».“ANGELS LIKE YOU” è estratto dall’acclamato settimo album dell’artista “Plastic Hearts” che ha debuttato al #1 della classifica “Top Rock Albums” di Billboard. È il primo disco dell’artista ad aver raggiunto questo importante traguardo e il sesto ad arrivare in cima alla classifica Billboard. L’album ha anche debuttato al #2 dellaBillboard 200, rendendo Miley l’artista femminile di questo secolo con il maggior numero di debutti nella Top 10 della classifica. “Plastic Hearts” contiene 12 brani, tra cui le collaborazioni con Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa. Di seguito la tracklist del disco:

WTF Do I Know Plastic Hearts Angels Like You Prisoner feat. Dua Lipa Gimme What I Want Night Crawling feat. Billy Idol Midnight Sky High Hate Me Bad Karma feat. Joan Jett Never Be Me Golden G String

La copertina dell’album, firmata dall’iconico fotografo della musica Rock & Roll Mick Rock, rappresenta e incarna perfettamente il mood e il sound di Miley. Così l’artista si aggiunge alla lista delle leggende che Mick ha fotografato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry. È disponibile in digitale la deluxe edition di “Plastic Hearts” che include le cover acclamate dalla critica “Heart of Glass” (Blondie) e “Zombie” (The Cranberries) e il brano “Edge Of Midnight (Midnight Sky Remix)” feat. Stevie Nicks.www.instagram.com/mileycyrus/?hl=ittwitter.com/mileycyruswww.facebook.com/MileyCyrus/