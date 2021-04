La Consigliera di Parità, avv. Gina Lupo, la Commissione e la Consulta alle Pari Opportunità della Provincia di Taranto presiedute dalla dott.ssa Sabrina Pontrelli, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Rossana di Bello

di seguito il messaggio di cordoglio:

“Pioniera delle pari opportunità, primo sindaco donna di Taranto, Rossana di Bello ha rappresentato un modello per tutto quel mondo femminile che voleva dimostrare, agli inizi degli anni 2000, a Taranto, come fosse possibile coniugare carriera, passione politica e famiglia senza risparmiarsi in nessuno dei tre campi.

Si è fatta largo in un mondo tutto al “maschile” dimostrando di essere una leader indiscussa. Per tutti era semplicemente “Rossana”, energia allo stato puro, un esempio per chiunque le si fosse affiancato per lavoro, politica o semplice amicizia.

Difficile rimanere distanti dalla sua travolgente e contagiosa allegria.

Difficile replicare la sua eleganza e la sua classe.

È un grave lutto per la città ed una grave perdita per tutto il territorio ionico e alla famiglia, al marito e alla figlia giungano le più sentite condoglianze della Consigliera di Parità e dei componenti della Commissione e della Consulta alle Pari Opportunità della Provincia di Taranto.”