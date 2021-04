POMARICO: dopo la zona rossa localizzata, la richiesta di screening di massa. Lo chiede il Sindaco Mancini

POMARICO. E’ delle ultime ore la notizia che il sindaco di Pomarico Francesco Mancini dopo la decisione dei giorni scorsi, del Governatore della Basilicata, Vito Bardi di dichiarare il territorio di Pomarico Zona Rossa localizzata e con un andamento dei contagi sempre alti secondo le ultime rilevazioni, ha chiesto alle ASL regionali uno screening di massa su tutta la comunità cittadina. Questa, la nota ufficiale diffusa dal primo cittadino Mancini, nella serata di giovedì 8 aprile, in cui si legge: “Viste tutte le misure restrittive e di contenimento del contagio, che si applicano in Zona rossa, dettate dalla ordinanza regionale n.13 del 6.4.2021, considerato l’andamento dei contagi che stiamo riscontrando nelle ultime settimane, credo sia opportuno sottoporre la mia comunità ad uno screening di massa. Faccio appello al Presidente della Regione e all’Assessore alla Sanità in un pronto riscontro alla mia richiesta protocollata in data 7 aprile u.s.. Purtroppo – aggiunge preoccupato il sindaco Mancini – nonostante Pomarico si trovi in Zona Rossa localizzata, visto l’ultimo DPCM che vieta ai sindaci e al Presidente della Regione di poter andare in deroga alle direttive nazionali, non ho potuto emettere alcuna ordinanza di chiusura in ogni ordine e grado. Credo che sia opportuno e fondamentale effettuare una campagna ampia di tamponi molecolari da parte delle ASL regionali su tutta la nostra comunità. Chiedo – conclude l’appello del primo cittadino – che per Pomarico sia riservato lo stesso trattamento di screening che è stato effettuato a tutti gli altri comuni che purtroppo, come Pomarico sono dovuti rientrare in Zona Rossa, per cercare di arginare il contagio al Covid 19. Solo in questo modo riusciremmo a circoscrivere definitivamente questo maledetto virus”. Ora, dopo questo pressante appello, si vedrà quale saranno le valutazioni e le decisioni della Regione di Basilicata e in particolare del Governatore Bardi, atteso che già in altre occasioni per altri comuni, come ha sottolineato Mancini, uno screening di massa sia stato già effettuato.

MICHELE SELVAGGI