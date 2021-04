KAROL G, ANUEL AA, J BALVIN “LOCATION” new hit dal 9 su radio laser

L’ARTISTA LATINA #1 AL MONDO

E L’ARTISTA CON PIÙ NOMINATION AI PROSSIMI LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS CON BEN 9 CANDIDATUREKAROL G, ANUEL AA, J BALVIN

“LOCATION”

RADIO DATE 09/04



Dopo aver conquistato tutte le classifiche con le hit “Tusa” ft Nicki Minaj, “Ay DiOs Mio!” e “Bichota”, l’artista latina #1 al mondo KAROL G in radio da venerdì 09/04 con “Location” in collaborazione con le superstar ANUEL AA e J BALVIN, singolo estratto dal nuovo album “KG0516” che ha raggiunto il record di debutto su Spotify per un disco di un’artista donna latina.



Prodotto dal rinomato Ovy On The Drums, il singolo ha un sapore fresco e innovativo. Come racconta KAROL G, “LOCATION è una canzone davvero speciale per me perché mi ha dato modo di collaborare con altri due artisti che ammiro moltissimo. Insieme abbiamo fuso sonorità reggaeton, hip-hop e country”.

Il video ufficiale è diretto dal regista nominato ai Grammy Colin Tilley (Kendrick Lamar, Justin Bieber, Chris Brown, Nicki Minaj, Enrique Iglesias, Justin Timberlake, 50 Cent), che ha trasposto l’energia della canzone in maniera impeccabile.



Oggi KAROL G è tra i 50 artisti più ascoltati al mondo con oltre 24 miliardi di stream globali accumulati sulle piattaforme digitali. La cantautrice è forte anche di oltre 80 milioni di followers sui social media.

Il suo singolo “Bichota” è considerato uno dei brani più importanti della musica latina contemporanea, con oltre 1 miliardo di stream. “Tusa” è stato certificata 2 volte Platino in Italia e ha accumulato oltre 1.1 miliardi di stream su YouTube ed oltre 1 miliardo su Spotify.

“LOCATION” in collaborazione con Anuel AA e J Balvin è presto diventata una hit mondiale, dopo il debutto al #6 nella classifica Billboard Hot Latin Songs.

Di recente KAROL G si è esibita in diretta televisiva al “The Tonight Show” con Jimmy Fallon, guarda qui l’esibizione: