DJ SNAKE & SELENA GOMEZ SELFISH LOVE RADIO DATE: VENERDI’ 9 APRILE.

Il producer DJ SNAKE torna a collaborare con la popstar SELENA GOMEZ nel nuovo singolo bilingue “SELFISH LOVE”. Il nuovo brano del producer, le cui hit hanno accumulato 17 certificazioni Platino nel nostro Paese, esce accompagnato da un video musicale diretto dal regista pluri-premiato Rodrigo Saavedra. “SELFISH LOVE” è la seconda collaborazione tra il dj e producer francese e la superstar, dopo l’incredibile successo di “Taki Taki” nel 2018 (certificato 2 volte Platino in Italia). “Con il mondo diviso e le persone separate le une dalle altre, ho continuato a lavorare solo su propositi positivi. Volevo creare musica per tutti e mescolare tutti i miei generi musicali preferiti come l’afro beat o la musica latina e creare qualcosa di organico e forte. Selena ed io ne abbiamo parlato e dopo il successo di ‘Taki Taki’ ci siamo detti che dovevamo pubblicare ancora qualcosa di fresco ed estivo per far ballare tutti ancora. Questo è un brano che ti fa venire in mente subito l’estate. E’ stato creato spontaneamente e con straordinaria immediatezza, è l’evoluzione naturale del nostro lavoro assieme”- ha dichiarato DJ SNAKE. “SELFISH LOVE” è anche il primo brano di DJ SNAKE ad essere pubblicato dalla scorsa estate e mostra un’incredibile fusione di generi e stili diversi, che vanno da ritmi latini a suoni più elettronici. Un brano sognante, delicato e fresco come il suono dei sassofoni e la voce inconfondibile di Selena Gomez, che canta sia in spagnolo che in inglese, con grazia e potente emozione.Il brano segue “Taki Taki” pubblicato nel 2018 sempre da DJ SNAKE e SELENA GOMEZ assieme a Ozuna e Cardi B. La canzone è divenuta uno dei brani con più stream nella storia di Spotify, raggiungendo la n.1 in 16 Paesi e fruttando uno dei videoclip più visti nella storia di YouTube. DJ Snake:DJ Snake (parigino di genitori algerini classe 1986, vero nome William Grigahcine) ha debuttato nel 2016 con il disco “Encore”, raggiungendo la n.1 nella Billboard Top Dance/Electronic Albums chart. Ha raggiungo la n.1 con il singolo 4 volte Platino “Let me Love You” con Justin Bieber, con la superhit “Lean On” con Major Lazer e MØ e “Taki Taki” con Selena Gomez, Ozuna e Cardi B. Il suo secondo disco Carte Blanche è uscito nel 2019 e DJ Snake è ora uno dei massimi esponenti della dance mondiale con ben tre brani ad aver superato il miliardo di stream su Spotify.Selena Gomez:E’ una delle più conosciute e famose popstar contemporanee con oltre 145 milioni di copie vendute con i suoi singoli e oltre 30 miliardi di stream globali. “Lose You To Love Me”, il primo singolo del suo ultimo disco “Rare” ha raggiunto la n.1 nella classifica Billboard Hot 100, mentre l’album ha raggiunto la vetta della Billboard Album Chart. Ora Selena pubblicherà il 12 marzo il suo primo progetto in lingua spagnola, l’EP “Relevación”. Selena è anche un’attrice di grande successo e produttrice (ha prodotto per Netflix la serie tv “13 Reasons Why” ed è la protagonista della serie HBO sulla cucina “Selena + Chef”). Ha inoltre lanciato la sua linea di cosmetici RARE BEAUTY con Sephora e creato l’organizzazione benefica RARE Impact Fund che ha raccolto 100 milioni di dollari da devolvere ai servizi per malattie mentali.

