IL COMUNE DI TREBISACCE ATTIVA UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE PRENOTAZONI ON LINE PER LA VACCINAZIONE ANTI COVID

Il Comune di Trebisacce ha attivato, a partire da giorno mercoledì 7 aprile, uno sportello

dedicato al servizio di supporto alle prenotazioni on line per la richiesta di vaccinazione anti

Covid-19.

Lo Sportello, sito al piano terra della Casa Comunale, sarà attivo dalle ore 09.00 alle ore

13.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Finalità del servizio è supportare gli anziani e i soggetti fragili, nella compilazione del modulo

on line necessario per l’accesso alla prenotazione del vaccino Covid-19.

Per poter accedere al servizio è necessario essere dotati di tessera sanitaria e presentarsi

dotati di appositi DPI (Dispositivo Protezione Individuale – Mascherina).

L’accesso al servizio sarà disposto nel rispetto delle norme di sicurezza relative alla lotta alla

diffusione del Covid-19.

“Abbiamo deciso di creare un apposito sportello – ha dichiarato il Sindaco di Trebisacce, Avv.

Franco Mundo – perché nella nostra visione della società il primo pensiero deve andare a chi

vive situazioni di disagio. La tecnologia e la possibilità di prenotare on line il proprio turno di

vaccinazione, per i soggetti che ne hanno diritto, è un grande alleato in questa battaglia contro

il covid-19, ma dobbiamo pensare a chi non ha dimestichezza con la digitalizzazione, ai più

anziani, ai soggetti fragili.

Dopo le battaglie, entrambe vinte, per far inserire Trebisacce e altri paesi del Distretto Ionio

Nord come centri di vaccinazione sul portale, nonché quella per il potenziamento della

distribuzione dei vaccini sul territorio. Continua il nostro impegno, per vincere il prima possibile

questa sfida, con cui ci confrontiamo giornalmente, contro il covid-19. Trebisacce oggi risulta

tra i centri prenotabili per la vaccinazione dal portale. Saremo soddisfatti se proprio dallo

sportello che abbiamo istituito per supportare i cittadini riusciremo a prenotare le vaccinazioni

nella nostra cittadina, evitando a coloro che si devono vaccinare di spostarsi in altre realtà,

mettendo così a rischio la propria salute. Serve l’impegno di tutti per sconfiggere il virus, noi

continuiamo senza sosta la nostra battaglia”.

