Il consigliere regionale Pasquale Cariello, comunica che cominciano oggi i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione dell’edificio di via Leopardi, di proprietà della Regione Basilicata, da destinare a sede della caserma dei Carabinieri. Un presidio importante per la nostra comunità che da anni chiede un maggior controllo del territorio e maggior sicurezza. “Una bella notizia dunque per Scanzano Jonico. Ecco la politica del fare”.

