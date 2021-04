POLICORO: RIAPERTURA DELLE SCUOLE DOMANI 7 APRILE-NEI PROSSIMI GIORNI AVVIO SCREENING SCOLASTICO

Le scuole dell’obbligo della Città di Policoro riapriranno regolarmente domani, mercoledì 7 aprile 2021. Ad annunciarlo, l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, Enrico Mascia, a margine di una giornata intensa di confronto serrato con organi istituzionali ed altri sindaci dell’area, nonché dell’applicazione del Decreto legge dello scorso primo aprile, che testualmente recita: “è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n.65, e dell’attività scolastica e didattica dell’scuola di Infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata dai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni (…) e dei Sindaci”.Intanto, per la tutela della salute degli alunni frequentanti le scuole cittadine, così come era stato preventivato, sarà effettuata la campagna screening nei prossimi giorni da effettuarsi di concerto con i Dirigenti scolastici; saranno comunicate date e modalità attraverso le istituzioni scolastiche nei prossimi giorni.

