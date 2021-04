Pasqua Solidale Forza Italia Giovani a Matera

Il coordinamento Provinciale di Forza Italia giovani Matera, in linea con le attività poste in essere nelle scorse settimane nel capoluogo di regione, nell’ambito dell’iniziativa realizzata da Forza Italia Giovani “ La Pasqua solidale”, nel pomeriggio di ieri ha consegnato presso la Caritas diocesana cittadina le derrate alimentari donate per le famiglie più bisognose.

Mai come in questo momento, affermano i rappresentanti istituzionali e politici di Forza Italia Giovani Basilicata, è fondamentale spendersi con azioni concrete affinché nessuno, soprattutto in questa fase storica acuita dal Covid, si senta poi così solo.

Siamo felici dell’impegno dei giovani azzurri i quali, già nelle precedenti festività natalizie, avevano dato prova di grande spirito di servizio verso il prossimo.

Che sia questa l’ultima festività di congiuntura e ristrettezze, per una nuova rinascita Italiana, che metta al centro il Lavoro, la Cultura, la Salute e la crescita di ogni singolo cittadino.

Coordinamento provinciale Forza Italia giovani Matera

Coordinamento Forza Italia giovani città di Matera

Coordinamento regionale Forza Italia giovani Basilicata