Dalle testimonianze di alcuni fedeli, alla riapertura della chiesa, da questa mattina sul volto di una statua della Madonna, nella Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Pisticci Scalo, in Basilicata, sono comparse due lacrime. Le autorità competenti stanno verificando l’accaduto. La Curia Arcivescovile, non si è ancora pronunciata. La notizia, accaduta in coincidenza con la vigilia di Pasqua, attraverso i social si è diffusa in tutto il mondo.

Si attendono aggiornamenti.