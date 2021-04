GINOSA TRA I “BORGHI DEL FUTURO’’ SUL MAGAZINE INTERNAZIONALE FORBES CON L’ADESIONE A SMARTER ITALY

Ginosa è su Forbes, il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle.

Nell’articolo si parla dell’adesione del Comune di Ginosa a “Smarter Italy”.

Ginosa, infatti, è tra i 12 Comuni denominati “Borghi del Futuro’’, che hanno aderito al programma ‘Smarter Italy’, promosso dal Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Università e della Ricerca e per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per realizzare servizi innovativi nei settori della mobilità, dell’ambiente, del benessere dei cittadini e della cultura.

Il programma toccherà quattro ambiti fondamentali per i territori, ovvero mobilità, ambiente, benessere della persona, turismo e beni culturali. Il primo, in ordine cronologico, insiste sulla mobilità.

<<Sapere che le azioni svolte abbiano un eco così grande, far conoscere e condividere quello che l’Amministrazione sta facendo con il mondo intero, ci riempie d’orgoglio – spiega il Sindaco Vito Parisi – l’attenzione di un magazine così importante come Forbes è frutto di scelte ben ponderate che guardano al futuro della nostra città.

Stiamo puntando tantissimo sulla mobilità sostenibile e sulla riappropriazione degli spazi e grazie all’adesione a Smarter Italy, Ginosa ha la possibilità concreta di attuare misure mai viste prima grazie a fondi dedicati. Una grandissima opportunità per rendere la nostra città più a misura di cittadino e punto di riferimento nazionale per le idee che non vediamo l’ora di sviluppare>>.

Ecco il link all’articolo di Forbes: https://www.forbes.com/sites/rebeccahughes/2021/03/19/smarter-italy-12-historic-towns-to-become-laboratories-of-the-future/?sh=3fd7e06e13c8