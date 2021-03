Caparezza è tornato.

Caparezza ha mantenuto la promessa: nel pomeriggio di ieri ha accennato sui social di avere un importante annuncio da fare a mezzanotte e così è stato.

Puntuale, allo scoccare del nuovo giorno, Michele Salvemini ha annunciato quello che sarà il suo nuovo album, dal titolo “Exuvia”, e che sarà disponibile dal 7 maggio prossimo. L’artista molfettese ha spiegato sempre su Instagram il concept che sta alla base di questo disco, composto da 14 brani rappresenta «un personale rito di passaggio il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce».

«L’Exuvia, in sintesi, è ciò che rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale. Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata. Sulla copertina c’è un simbolo che rappresenta il passaggio da una condizione attuale (cerchio grande) ad una futura (cerchio piccolo) attraverso una serie di spirali (simbolo di morte e rinascita in gran parte delle culture)» ha spiegato nel dettaglio all’interno del suo post.

«Ho speso davvero tutte le mie energie per poter uscire dalla mia Exuvia ma di questo parlerò a tempo debito. Adesso preferisco farvi ascoltare la title track, già disponibile in versione audio nei principali servizi di streaming e in versione video sul mio canale YouTube. L’album è in pre-ordine. Io sono in fermento. Il viaggio è iniziato» ha concluso Capa.

