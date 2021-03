RESTI SEMPRE VIVO…PERCHÉ IL RICORDO DI ANTONELLA AMODIO

Le amiche e gli amici della dott.ssa Francesca Antonella Amodio, da sempre

impegnata nel mondo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia) e

recentemente scomparsa, la ricordano con un’iniziativa simbolica, donando un pò

di dolcezza a chi trascorrerà la Pasqua all’Ospedale San Carlo nei reparti di

Pediatria, Oncologia e all’Hospice ed al CROB di Rionero nei reparti di

Oncologia, Hospice, Ematologia e Dipartimento Donna.

Ai ricoverati di questi reparti sarà donata una confezione contenente un angioletto

di cioccolata e un segnalibro.

Con questo omaggio si intende onorare la memoria della dott.ssa Amodio che

tanto si è spesa per aiutare bambini e ragazzi in difficoltà e che ha conosciuto le

sofferenze di una grave malattia.

Un gesto emblematico perché la sua memoria resti sempre viva.

La consegna degli angioletti di cioccolata e del segnalibro avverrà:

da parte di Marcella Santoro (Ass. AID Potenza), Claudia Dapoto (titolare

de Le Delizie di San Valentino), Rossella Grenci (Ass. YIN-SIEME fondata

da F.A. Amodio) e Laura Pecoriello (in rappresentanza della famiglia)

il giorno 1 aprile p.v. alle ore 11,30 al Direttore dell’Ospedale San

Carlo, dott. Giuseppe Spera e ai Direttori dei Reparti interessati c/o il

“palazzo di vetro”.

consegnarli al Direttore Sanitario del Crob, dott. Antonio Colasurdo.

Marcella Santoro, Angela Geraldi, Annalucia Gagliardi

(il Direttivo AID di Potenza)

potenza@aiditalia.org