Argomento: Avviata la fase di consultazione della proposta di Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2021-23 dell’ALSIA: c’è tempo fino al

22 aprile per inviare osservazioni e suggerimenti

Con la pubblicazione della proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la

Trasparenza (PTPC) 2021-23 sul sito dell’ALSIA – l’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in

Agricoltura – si è aperta la fase di consultazione per referenti interni e “portatori di interessi” per

contribuire alla costruzione di questo fondamentale documento programmatico dell’Agenzia. Ci

sarà tempo fino al 22 aprile 2021 per inviare osservazioni e suggerimenti.

Il documento triennale, obbligatorio per le pubbliche amministrazioni a partire dal 2012 con la

Legge n. 190, viene revisionato annualmente, e rappresenta uno strumento per individuare misure

concrete per ridurre al minimo possibile i rischi di corruzione e migliorare la trasparenza

dell’azione amministrativa.

Questa ottava versione del PTPC dell’Agenzia, predisposta dal nuovo Responsabile ALSIA per la

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Francesco Cellini, si articola in tre parti: la

prima è dedicata alle modalità di svolgimento del processo di gestione del rischio; la seconda alla

programmazione delle attività attuative delle misure di carattere generale; la terza a quelle della

misura della trasparenza. La proposta di Piano triennale è anche corredata da alcuni allegati, volti

ad illustrare nel dettaglio gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio, e prevede

la revisione ed aggiornamento del Codice di Comportamento del personale, centrale per le misure

di contenimento del rischio, e una forte spinta all’automazione e digitalizzazione dei processi.

Tutti i documenti potranno essere consultati al seguente link:

https://www.alsia.it/opencms/opencms/Amministrazione-

Trasparente/Altri_contenuti/Pubblicazioni_2021.html

Suggerimenti e osservazioni dovranno essere dunque inviati entro il 22 aprile 2021 all’indirizzo

prevenzione.corruzione@alsia.it , e saranno attentamente valutati in sede di monitoraggio e

aggiornamento del documento.