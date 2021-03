Bardi: il 70 per cento dei lucani ultraottantenni vaccinati

“Sin dall’inizio delle vaccinazioni ci siamo concentrati sui soggetti più fragili: oggi siamo arrivati al 70% dei lucani over 80 che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna (mentre il 39,9% degli over 80 ha ricevuto anche la seconda dose).

Sono oltre 30 mila anziani che stiamo raggiungendo in ogni comune della Basilicata, spesso a domicilio. Come Natalina Adele di Picerno, di 109 anni, che è stata vaccinata stamattina: voglio ringraziare l’infermiera dell’Asp Basilicata, Giusi Mascolo, assistita dal dottor Antonio Marsico, anestesista in pensione, medico volontario. Ringrazio loro due, facendo nomi e cognomi, in quanto rappresentanti della categoria degli operatori sanitari che meritano il ringraziamento da parte di tutti noi.

Oggi sono iniziate anche le vaccinazioni dei dializzati e dei trapiantati. Ci stiamo adoperando per gli oncologici (alcuni sono stati già vaccinati nei comuni e negli ospedali) e per chi è affetto da malattie rare.

I più fragili al primo posto: siamo l’unica regione d’Italia che ha somministrato più della metà dei vaccini ricevuti agli over 80”.

Lo ha dichiarato il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi.