ACERENZA (PZ) Tiri inventa il primo uovo di cioccolato al Panettone

Tiri inventa il primo uovo di cioccolato al Panettone

Vincenzo Tiri: «Se la cosa più bella di un uovo di cioccolato è scoprire la sorpresa, con

l’Ovettone la sorpresa è già nel guscio»

ACERENZA (PZ) – Vincenzo Tiri, lievitista acheruntino di fama internazionale, lancia

un nuovo prodotto esclusivo nella settimana che precede la Pasqua. Molti già sanno

dell’amore che il Maestro Vincenzo Tiri prova nei confronti del Panettone, ma forse

non tutti sanno che più che amore è una vera e propria (dolce) ossessione. Dal

famoso laboratorio specializzato in lievitati di Tiri 1957 – che nel corso degli anni ha

già abituato a diverse innovazioni a base di lievito madre – nasce infatti una novità

assoluta in Italia, “l’uovo di cioccolato al Panettone”, che l’azienda ha voluto

battezzare “Ovettone”, dalla contrazione dei due nomi “ovetto” e “Panettone”. Il

Maestro Tiri ha dichiarato: «Se la cosa più bella di un uovo di cioccolato è scoprire la

sorpresa, con l’Ovettone la sorpresa è già nel guscio». L’Ovettone infatti, nasconde

al suo interno un goloso e fragrante strato di Panettone Tiri, il più premiato d’Italia

dagli esperti del settore. I più golosi resteranno sicuramente estasiati da come il

delizioso e pregiato cioccolato realizzato direttamente in laboratorio si fonde con la

croccantezza ed il gusto insuperabile del Panettone tostato. Un equilibrio di

consistenze e sapori frutto di mesi di duro lavoro ed innumerevoli test. «Una

sorpresa così – afferma il lievitista lucano – da un uovo di cioccolato, non l’avete mai

ricevuta, soprattutto il vostro palato».

I gusti proposti sono:

Ovettone Cioccolato Bianco con Panettone soffiato al Caffè

Ovettone Cioccolato al Caramello con Panettone soffiato al Caramello Salato

Ovettone Cioccolato al latte con cremino al pistacchio, Panettone soffiato e

Pistacchi di Stigliano

Pistacchi di Stigliano Ovettone Cioccolato al latte con cremino alla nocciola con Panettone soffiato

e Nocciole Piemonte Igp

e Nocciole Piemonte Igp Ovettone Cioccolato Fondente Vietnam con Panettone Tradizionale soffiato

La novità di Casa Tiri però, sarà disponibile, come spesso accade, in edizione limitata

e solo nei punti vendita di Potenza ed Acerenza dell’azienda lucana.

La presentazione, in esclusiva, sui canali social Tiri 1957 e Tiri Bakery & Caffè oggi,

30 Marzo 2021 alle ore 17.00.

BIOGRAFIA VINCENZO TIRI

Vincenzo Tiri, classe 1981, è uno tra i maggiori lievitisti italiani. Figlio d’arte, cresce nel laboratorio

di famiglia tra lievito madre, farina, uova burro e zucchero e sin da piccolo si avvicina all’arte della

lievitazione seguendo le orme dei suoi più grandi maestri: nonno Vincenzo e papà Michele. Dopo

anni di gavetta presso rinomati pasticceri nazionali e internazionali, torna a casa ad Acerenza, per

realizzare il suo più grande sogno: produrre il Panettone più buono del mondo.

Negli anni il suo dolce natalizio vince numerose competizioni, scala le classifiche delle più

importanti testate di settore ottenendo numerosi riconoscimenti da parte della critica

specializzata, affascinata dalla particolarità del suo innovativo metodo che prevede 3 fasi di

impasto e 72 ore di lavorazione e che dona ai prodotti una sofficità e morbidezza senza eguali. Nel

2018 lancia la sua nuova sfida: apre a Potenza la prima pasticceria al mondo di soli dolci lievitati,

quella che gli esperti di settore definiranno la “boutique del Panettone”.

L’esperienza maturata negli anni e la passione per l’arte della lievitazione fanno sì che Vincenzo

Tiri sia uno dei consulenti più ricercati da note aziende dolciarie italiane e internazionali. Rilevante

è anche la sua attività di insegnante per le maggiori scuole italiane di cucina e di pasticceria.

Antonella D’Andria

Ufficio Comunicazione e PR TIRI