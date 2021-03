Suez, ha iniziato a muoversi la nave porta container Ever Given incagliata nel Canale da martedì scorso

Navi e gru al lavoro per liberare la gigantesca nave porta container che ha bloccato per sei giorni il Canale di Suez. La MV Ever Given, la gigantesca nave più lunga di quattro campi da calcio, è rimasta bloccata trasversalmente da martedì, paralizzando il commercio internazionale e costando miliardi di dollari all’economia globale. L’incidente ha infatti costretto le aziende a scegliere tra lasciare le navi in attesa o dirottarle circumnavigando l’Africa, manovra che costringe a un consumo notevole di carburante per poter percorrere i 9 mila chilometri, e oltre una settimana di viaggio, al traffico tra Asia e Europa.

