KSI, l’artista rivelazione del 2020 è su Radio Laser da oggi con “Patience”

KSI, l’artista rivelazione del 2020, pubblica il nuovo singolo “Patience” con il pluripremiato YUNGBLUD e il rapper americano Polo G.Con il suo album di debutto “Dissimulation” è arrivato al vertice della classifica vendite UK ed è entrato con ben sette singoli nella Top 10, tra cui collaborazioni con Rick Ross, Trippie Redd e Tion Wayne, insieme a successi con Craig David e Anne-Marie. KSI con “Patience” presta la sua voce impeccabile all’epica produzione di YUNGBLUD e alla voce soave di Polo G. Il video ufficiale che accompagna il brano promette “con un po’ di pazienza” di accompagnarci verso una rinascita dai tempi bui che stiamo vivendo. Dopo aver collezionato oltre 10M di streams in una settimana PATIENCE è stato subito inserito in rotazione dai principali network internazionaliA LIST – Capital UKB List – BBC Radio 1

KSI

Dopo aver collezionato il numero due nella classifica vendite del Regno Unito e oltre un miliardo di stream, KSI con il suo ultimo album acclamato dalla critica “Dissimulation” ritaglia uno spazio sia per il suo personaggio pubblico che per quello personale: grandi successi con artisti del calibro di Rick Ross e Lil Baby (Down Like That) e AJ Tracey ( Tides) si trovano accanto a brani più intimi e onesti.

Con il suo secondo album ormai quasi completato, un tour del 2021 che è andato esaurito in pochi secondi, il lancio della sua etichetta e un singolo con Craig David (Really Love) e Anne-Marie (Don’t Play), sta dimostrando che la musica è il suo pane quotidiano. KSI porta con sé l’inesorabile etica del lavoro e l’energia contagiosa che il suo passato da YouTuber ha instillato in lui. Nonostante il successo del suo debutto, è certo che Dissimulation abbia appena scalfito la superficie: il prossimo disco, è chiaro, mostrerà di nuovo l’ulteriore progressione della sua abilità artistica.