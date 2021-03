I GRETA VAN FLEET

PUBBLICANO IL NUOVO SINGOLO

“HEAT ABOVE”

IL 16 APRILE FUORI L’ALBUM

“THE BATTLE AT GARDEN’S GATE”I Greta Van Fleet, band vincitrice di un GRAMMY Award nel 2019 per il miglior album rock, pubblicano il nuovo singolo “Heat Above”. La canzone è la terza anticipazione del loro secondo album in studio, “The Battle at Garden’s Gate”, prodotto da Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele), la cui pubblicazione è prevista per il 16 aprile 2021 (Lava/Republic Records). “Heat Above” è una traccia eterea che si apre con il suono di un Hammond B3, un organo elettrico penetrante, che costituisce la base per un contesto sonoro trionfante.

“C’è ancora molto amore nel mondo sebbene non sembri così” dice Sam Kiszka, bassista e tastierista dei Greta Van Fleet “ed è proprio questo ciò che racconta ‘Heat Above’, il cammino verso le stelle insieme”. La band ha presentato per la prima volta la canzone da Zane Lowe al “The Zane Lowe Show”, su Apple Music 1, durante un’intervista in cui hanno raccontato com’è stato lavorare con un nuovo produttore, la crescita personale che hanno sperimentato negli ultimi tre anni e i luoghi dove sono stati durante il lungo periodo in cui non sono stati in tournèe. In occasione dell’uscita di questo nuovo singolo, i Greta Van Fleet oggi sono gli artisti messi in evidenza nel New Music Daily di Apple Music. Attualmente la band è #1, per la quinta volta, nella classifica radio USA per la musica rock.

Il nuovo album dei Greta Van Fleet, “The Battle at Garden’s Gate”, è una riflessione sul loro viaggio nel presente. Grazie all’ausilio di un’orchestra ridotta, brani esplorativi e la costruzione di una storia visiva che la band ha attuato in ogni canzone, il disco ha nel complesso un’eleganza sofisticata mai vista prima in una giovane band. Il progetto discografico, infatti, esplora i confini del talento artistico del gruppo, e nelle copie fisiche del disco è presente uno straordinario booklet di 16 pagine, ricco di immagini mitiche e trascendenti, con simboli metafisici legati a ogni traccia.

In tre anni, i Greta Van Fleet (Josh Kiszka, voce, Jake Kiszka alle chitarre, Sam Kiszka al basso e tasti, Danny Wagner alla batteria) sono passati dall’esibirsi nei più piccoli bar rock di Detroit e Saginaw a performare in show da prima pagina in cinque continenti, con un pubblico che, per numero, triplica la popolazione della loro città natale. La band che un tempo attirava folle di adolescenti per concerti improvvisati nella foresta, ora ha venduto già oltre un milione di biglietti in tutto il mondo.

Le dodici canzoni e i simboli dell’album “The Battle at Garden’s Gate” sono stati rivelati questa settimana e toccano temi importanti come la libertà, il self-empowerment, il potere della comunità e il rispetto per la Madre Terra.

Qui la tracklist completa dell’album:

1. Heat Above

2. My Way, Soon

3. Broken Bells

4. Built by Nations

5. Age of Machine

6. Tears of Rain

7. Stardust Chords

8. Light My Love

9. Caravel

10. The Barbarians

11. Trip the Light Fantastic

12. The Weight of Dreams