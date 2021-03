ALZA IL VOLUME DELLA TUA RADIO, DAL 2 APRILE SUONA ZAK ABEL “BE KIND”

Disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 02/04 “BE KIND”, il nuovo singolo diZAK ABEL, scritto in collaborazione con Nate Cyphert (James Blunt, Marshmello, The Chainsmokers, Ava Max, Alesso, Steve Aoki) e prodotto da Nick Ruth (Kelly Clarkson, Nick Jonas, Carly Rae Jepsen).

“BE KIND” ha già totalizzato oltre 2 milioni di stream su Spotify.

Una canzone piena di verve e groove, “BE KIND” è una medicina contro la divisione e l’intolleranza. Come lo stesso ZAK dichiara: “Stiamo vivendo un periodo strano in cui ci sembra di essere così distanti ed intolleranti nei confronti delle persone con cui non andiamo d’accordo o che sono diverse da noi. Spesso tale intolleranza si basa sulla razza o religione, sessualità, genere o identità. Per me puoi essere qualsiasi cosa, sarò gentile con te. E tu puoi essere gentile con me?”.

“BE KIND”segue i successi del 2020 di “Freedom” (oltre 117 milioni di stream) e “Bad” (48 milioni di stream) – in collaborazione rispettivamente con le superstar della musica dance KYGO e DON DIABLO – ed un tour europeo tutto esaurito nel 2019.