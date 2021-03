ACHILLE LAURO “MARILÙ” DAL 2 APRILE è DISCO NOVITA SU RADIO LASER

ACHILLE LAURO

“MARILÙ”



ORA DISPONIBILE IN RADIO E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

MARILÙIL SECONDO ESTRATTO DAL NUOVO DISCO DI INEDITI

LAURO IN USCITA IL 16 APRILE

“Una poesia intima, intensa, senza tempo.

La storia di MARILÚ.

Un manifesto femminista.

La storia della vita.

Imparare cosa vuol dire crescere”



Achille Lauro



In radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download, “MARILÙ” il nuovo brano di ACHILLE LAURO, che anticipa LAURO, il suo sesto disco di inediti, in uscita il 16 aprile per Elektra Records/Warner Music Italy.

Sonorità cullanti e atmosfera dalle tinte tenui, la ballad “Marilù”, dopo “Solo Noi“, è la seconda storia tratta dal disco che uscirà a distanza di 2 anni dal precedente.