MARCONIA: ALLA GUARDIA MEDICA TELECAMERE DI SORVEGLIANZA CONTRO VANDALISMI E DISTURBI NOTTURNI

MARCONIA. La Guardia Medica sarà presto dotata di telecamere di sorveglianza. Lo ha annunciato il consigliere comunale prof. Franco Plati , amministratore da diversi anni, che ha spiegato: “ Dopo diverse segnalazioni di azioni di disturbo notturno al personale della Guardia Medica cittadina, ed anche qualche atto di sconsiderato vandalismo agli stessi locali, ci eravamo rivolti direttamente al primo cittadino Viviana Verri per i provvedimenti del caso e per impedire così, che il tutto potesse ancora ripetersi. Pronta la risposta del massimo responsabile dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto Plati – che ha preso subito in considerazione quanto da noi segnalato e lamentato, con l’impegno di provvedere entro breve tempo a provvedere alla istallazione di idonee telecamere di sorveglianza per riprendere eventuali malintenzionati a commettere atti inconsulti contro un luogo pubblico parecchio frequentato di giorno ed anche nelle ore notturne, dove è più facile che queste cose si verifichino”. Per l’occasione – sempre come ci ha riferito il consigliere Plati – lo stesso primo cittadino Verri, si sarebbe impegnato anche a far eseguire al medesimo locale che ospita la Guardia Medica, necessari lavori di ristrutturazione e di ammodernamento per renderlo più idoneo all’uso cui destinato. Come è noto, i locali di proprietà comunale che ospitano questo importante punto di riferimento sanitario del centro marconense, sono ubicati in zona centrale e in particolare nelle immediate prossimità della piazza Elettra, la più importante dell’abitato. E’ chiaro però, che entrambi i provvedimenti annunciati, per essere messi in atto, dovranno seguire un necessario, regolare iter amministrativo e tecnico per la loro realizzazione entro breve tempo. “ E’ importante comunque – ha spiegato l’attento consigliere Plati – che l’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Viviana Verri, abbia valutato positivamente quanto da noi segnalato, il tutto a vantaggio della nostra comunità che, siamo certi, a riguardo, vorrà esprimere il proprio apprezzamento”. MICHELE SELVAGGI

