Ordinanza n. 11/2021 del Presidente della Regione Basilicata.

POMARICO

DA MEZZANOTTE DEL 28 MARZO FINO ALLA MEZZANOTTE DEL 4 APRILE RIENTRA IN ZONA ROSSA LOCALIZZATA.

Dopo varie consultazioni con il Presidente della Regione e visti i dati relativi RT riguardante Pomarico, da mezzanotte di stasera fino al 4 aprile Pomarico entra in Zona Rossa localizzata.

Purtroppo i dati dei giorni scorsi ci hanno portato ad un innalzamento importante dei positivi su Pomarico.

Poco fa il Presidente della Regione ha pubblicato l’ordinanza in cui ha inserito Pomarico ufficialmente in Zona Rossa.

Gli screening dei giorni scorsi avevano anticipato quale fosse la reale situazione di contagio sul nostro territorio.

Siamo riusciti ad anticipare i tempi e a limitare i cantagi, ma credo che con un RT alto come il nostro non si può evitare la zona rossa localizzata decisa dal Presidente della Regione.