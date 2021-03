Sei nuove unità cercansi per il Comune di Gravina. Le assunzioni avverranno tramite graduatorie già esistenti

Il Comune di Gravina in Puglia continua a rinfoltire gli organici della propria macchina amministrativa. Dopo l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale e l’avvio delle procedure per la selezione di diverse figure direttive, adesso Palazzo di Città ha avviato l’iter per il reclutamento di cinque unità di istruttore amministrativo e di un istruttore informatico, di categoria C, mediante lo scorrimento di graduatoria. A tal fine, coloro i quali risultino utilmente collocati in graduatorie valide, formate per il medesimo profilo professionale, potranno far pervenire al Comune di Gravina in Puglia – entro e non oltre il 9 Aprile 2021 – una manifestazione di interesse, in carta libera, secondo i criteri e le modalità indicate nell’avviso, già disponibile insieme al fac simile di domanda sul sito istituzionale www.comune.gravina.ba.it, nella sezione Bandi e gare/Concorsi pubblici. L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Precisazioni: la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce di per sè titolo prioritario per lo scorrimento della graduatoria nè per l’assunzione in servizio. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’assunzione degli idonei posizionati utilmente, qualora non ritenuti confacenti alle esigenze organizzative dell’Ente, ovvero nel caso in cui vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Gravina in Puglia, 26 Marzo 2021



Comune di Gravina in Puglia