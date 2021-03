MONTESCAGLIOSO: LOTTA AI FURTI NELLE AZIENDE AGRICOLE. I CARABINIERI DENUNCIANO 29ENNE

Nei giorni scorsi, a Montescaglioso, i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, un 29enne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di furto.

In particolare i militari della Stazione di Montescaglioso, in seguito alla denuncia presentata da un imprenditore agricolo, circa un furto di gasolio subito all’interno di un suo deposito, hanno avviato le attività investigative del caso. Gli accertamenti svolti, riscontrati in particolare dalle immagini ricavate da alcuni circuiti di videosorveglianza privati, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di addivenire all’identificazione del 29enne albanese. Quest’ultimo infatti, approfittando dell’orario notturno, si sarebbe introdotto all’interno del deposito, asportando alcune taniche contenenti gasolio agricolo, prelevandolo anche dal serbatoio di un trattore li parcheggiato. Durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ragazzo, sono stati, inoltre, rinvenuti anche i vestiti indossati la notte del furto, sottoposti a sequestro.