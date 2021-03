Incidente stradale a Picerno, intervento dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza in data odierna alle ore 15.10 circa, sono intervenuti in strada Convento Montagna a Picerno per incidente stradale.

I VV.F. arrivati sul posto hanno trovato una Fiat Panda 4×4 in bilico su un muretto in cemento armato.

Il personale intervenuto ha subito messo in sicurezza l’auto vincolandola e di conseguenza è stato recuperato l’uomo che era alla guida ed e’ stato affidato al servizio di soccorso di emergenza 118.

La strada interessata non è stata chiusa al traffico.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche i Carabinieri e 118.

