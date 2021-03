DON MICHELE LEONE NOMINATO CONSIGLIERE NAZIONALE SPIRITUALE DEL RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO SANTO

di Michele Selvaggi

PISTICCI. Nelle ultime ore, una bella notizia per il clero e il popolo dei fedeli pisticcesi. La CEI ( Conferenza Episcopale Italiana), tramite il Consiglio Episcopale Permanente, ha appena comunicato di aver provveduto alla nomina di don Michele Leone – già parroco della parrocchia pisticcese di Sant’Antonio di piazza Umberto e ora parroco di Sant’Agnese a Matera – come Consigliere Spirituale Nazionale del Rinnovamento dello Spirito Santo. Un annuncio, che entra a segnare la vita del nostro caro Don Michele Leone che, come primo pensiero, in un messaggio rivolto ai fedeli, chiede sostegno e preghiere per svolgere al meglio questo nuovo, importante, ma anche gravoso compito che la Chiesa italiana gli ha affidato. Soddisfazione tra il popolo dei fedeli della nostra città che per tanti anni ha seguito il cammino pastorale di don Leone. Da parte sua don Mattia Albano, attuale parroco della parrocchia pisticcese di Sant’Antonio, e suo successore, ha diffuso un messaggio che così recita: “ Nell’anima unita a Dio, regna sempre la primavera”. Carissimi parrocchiani. Con questa frase del Santo Curato d’Ars, vogliamo formulare i nostri migliori auguri a don Michele Leone, il quale oggi è stato nominato dal Consiglio Permanente della CEI, Consigliere Spirituale Nazionale del RNS. Mi sento di esprimere gioia e vicinanza a don Michele, certo che saprà diffondere l’amore di Dio, li dove il suo nuovo incarico lo porterà. Non posso che non benedire don Michele, come suo parroco e invocare la custodia di Maria Immacolata e la intercessione di Sant’Antonio, Dio ti benedica don Michele”. La notizia si è subito sparsa per la nostra città e tanti sono stati i messaggi inviati a don Leone nella sua residenza materana. Come è noto, il Rinnovamento dello Spirito Santo è una associazione cattolica appartenente al movimento ecclesiale legato alla corrente spirituale del Rinnovamento Carismatico che parte dall’esperienza di una nuova effusione dello Spirito Santo e comprende laici, membri consacrati, religiosi e sacerdoti.