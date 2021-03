DOMENICO MASIELLO presenta FLY AWAY Uu brano dalle sonorità intime e narrative in cui il classico e moderno si incontrano.

FLY AWAY: IL SINGOLO NEW AGE DEL VIOLINISTA DOMENICO MASIELLO.

UN BRANO DALLE SONORITA’ INTIME E NARRATIVE IN CUI STILE CLASSICO E MODERNO SI INCONTRANO.

Fly Away, questo il titolo che segna l’esordio New age dell’artista lucano, disponibile dal 26 Marzo 2021 nei principali Store digitali (Spotify, ITunes, Deezer, Amazon Music) e con il videoclip in uscita su Youtube.

Composto a Febbraio 2021 e prodotto con la produzione artistica della Mix e Mastering Online di Piero Lo Senno, si tratta di una brano strumentale per violino, pianoforte e percussioni dalle sonorità intime e profonde in cui stile classico e moderno si fondono in una narrazione musicale avvincente e inconsueta.

Queste le parole dell’artista: “ Ho scritto Fly Away in un momento particolare della mia vita e l’ho fatto per racchiudere in un esperienza sonora le mie personali reazioni alla perdita di un caro amico. Nel brano affetto e distacco muovono una melodia ostinata ma che trova il giusto balzo per volare via e raggiungere un momento di pura liberazione sensoriale.

Fly Away è il primo di una serie di brani già in fase di programmazione e che fanno parte di un nuovo modo di concepire la musica classica. Un nuovo percorso con cui esprimere al meglio le emozioni e comunicare attraverso la mia musica, una musica dal linguaggio semplice e facilmente fruibile. ”

Con il singolo è in uscita anche il videoclip di questo brano, interamente girato in Basilicata dalla Rocco Grieco &co.

Note biografiche:

Domenico Masiello, violinista e compositore italiano. Si diploma a soli 17 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Matera e intraprende fin da giovanissimo una carriera artistica che lo porta ad esser vincitore di numerosi concorsi ( II premio al “Grand’ Prize Virtuoso Competition di Londra) e ad esibirsi in Qualità di solista e come membro del Duo Octo Cordae in Italia ( Bari, Roma, Bologna, Torino ecc) e all’estero ( Germania, Spagna, Inghilterra).

Attivo in capo discografico con due uscite di musica classica, “Recital” (2018) ed “InsinKro (2020) dal 2021 collabora con la Mix e Mastering Online nella produzione di Musica New age con il primo singolo Fly Away!

FACEBOOK: https://bit.ly/3s5IPPs

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/d_masiello/

YouTube: https://bit.ly/3lwJ8jT

Link Spotify; https://bit.ly/392hvKs

Andrea Cignarale