L’assemblea della Sezione Trasporti ha eletto Leonardo Santantonio Presidente per il prossimo triennio

Prosegue il rinnovo delle categorie di Confapi Matera. Dopo Confapi Donne è toccato alla Sezione Trasporti, che raggruppa gli imprenditori operanti nei settori del trasporto merci e del trasporto passeggeri.

Nel pomeriggio di giovedì l’assemblea ha eletto Presidente della Sezione Trasporti Leonardo Santantonio, amministratore unico dell’azienda Santantonio Trasporti Srl, operante nei settori del trasporto di merci su strada e della logistica, con sede a Matera.

Il Presidente Santantonio, che resterà in carica per il prossimo triennio, succede a Domenico Strammiello di Strammiello Trasporti Srl, che ha guidato la Sezione negli ultimi anni e che è uno degli associati storici di Confapi Matera, sin dalla sua fondazione.

“Quella dei trasporti è un settore strategico dell’economia lucana, sia per quanto riguarda la movimentazione delle merci, con sistema intermodale, sia per quanto riguarda il comparto turistico, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni” – ha dichiarato il neo Presidente.

“Mi farò portavoce nei tavoli istituzionali delle istanze della categoria – ha dichiarato il neo Presidente – a partire dalla carenza di infrastrutture, che è uno dei temi annosi che affliggono il nostro territorio. Per la Basilicata e per la provincia di Matera in particolare si aprono interessanti prospettive legate alla Zes Jonica, quindi ai collegamenti col Porto di Taranto e al Polo Intermodale della Valbasento. Nel Recovery Plan, inoltre, sono state presentate proposte che riguardano le infrastrutture viarie che sollecitiamo da anni, prima fra tutte la Matera-Ferrandina. L’adeguamento del sistema viario, infatti, servirà da volano per la nostra economia”.

“Tutte le aziende del settore trasporti e della logistica, dunque, diventano fondamentali in questo processo di sviluppo, e la nostra Categoria si candida a svolgere un ruolo da protagonista”.

L’Assemblea ha eletto nel Consiglio Direttivo Sergio Forte di Autolinee Nolè, Innocenzo Grassani di Autolinee Grassani e Garofalo, Domenico Strammiello di Strammiello Trasporti.

Matera, 25 marzo 2021

Confapi Matera