Emergenza Coronavirus: sospeso nuovamente il pagamento dei parcheggi. Fino al 6 Aprile sosta gratuita sulle strisce blu in tutta la città

Nell’ottica delle iniziative adottate per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione della Covid-19, d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e la società gestrice del servizio, è stato nuovamente sospeso il pagamento dei parcheggi nelle aree delimitate da strisce blu. La misura, disposta con ordinanza a firma del sindaco Alesio Valente, era stata introdotta già nei mesi scorsi ed era rimasta in vigore fino a fine Febbraio. Viene adesso riattivata, in concomitanza con il riacutizzarsi dell’emergenza pandemica, e sarà operativa a partire da Giovedì 25 Marzo, per rimanere in vigore fino al prossimo 6 Aprile, salvo diverse disposizioni.



Gravina in Puglia, 25 Marzo 2021

Comune di Gravina in Puglia