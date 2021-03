Consultazione pubblica bozza Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera deve provvedere ad aggiornare il PIANO

TRIENNALE PER LA PEVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA’ per il triennio

2021-2023, ai sensi della Legge 6 Novembre 2012, n°190 come modificata con legge n. 3/2019 e del PNA

2019 approvato con Delibera Anac n. 1064/2019, azione necessaria per prevenire fenomeni di corruzione, il

rispetto dei doveri di diligenza e lealtà a servizio dell’interesse pubblico attraverso la più ampia trasparenza

ed accessibilità del cittadino alle attività amministrative.

PTPCT 2021 – 2023 Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera Definitivo

Modulo osservazioni PTPCT

Avviso pubblicazione PTPCT