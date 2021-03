Il Dipartimento Salute della Regione Basilicata ha comunicato all’Asm di Matera che il 29 marzo arriveranno altre dosi del vaccino anticovid destinate a completare la vaccinazione per gli ultra ottantenni lucani entro il 31 marzo. I vaccini per gli over 80 di Scanzano Jonico si faranno il 30 e 31 marzo nella palestra delle scuole medie. È quanto fa sapere il consigliere regionale Pasquale CARIELLO.

Correlati