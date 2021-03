Al via da domani la campagna di crowdfunding “CI TENGO ALL’OLIMPIA”

Come già in precedenza annunciato il CdA della società materana presieduta dal presidente Rocco Luigi Sassone è pronta a condividere l’attaccamento ai colori e alla storia dell’Olimpia Matera con sostenitori, aziende, istituzioni e semplici cittadini volenterosi di contribuire attivamente alla ripresa delle attività sportive nella nostra Città in un momento storico di congiuntura sanitaria, economica e sociale che coinvolge l’intero Paese. Dopo lo stop di questi ultimi mesi, da domani tutto questo sarà possibile grazie alla campagna di crowdfunding, letteralmente “finanziamento dal basso”, in cui tutti coloro che vorranno dimostrare l’attaccamento alla società biancoazzurra materana, alla sua storia, alle sue tradizioni o alle straordinarie emozioni che solo il basket è in grado di regalare, potrà farlo dal sito istituzionale dell’Olimpia Matera www.olimpiamatera.it – cliccando sul logo della campagna “Ci tengo all’Olimpia”. Sulla scorta dei contributi incamerati la società valuterà la possibilità di iscriversi ai campionati di serie C nella stagione 2021-22, o proporsi a subentrare ad eventuali ritiri dalla serie B, o valutare l’acquisto di un titolo sportivo di serie B, ovvero nel caso non si raggiungesse alcun obiettivo di restituire le somme eventualmente incamerate. La campagna “Ci tengo all’Olimpia” sarà attiva da domani 26 marzo e terminerà il 15 maggio 2021.

Alla conferenza stampa programmata per domani venerdì 26 marzo pv alle ore 11,30 per i soli giornalisti accreditati c/o la sede INGEST di via Collodi 9 Matera, parteciperanno oltre al CdA di Olimpia Basket Matera anche le istituzioni sportive e comunali.

A partire dalle 11,30 è prevista una diretta Facebook sui canali social dell’Olimpia Matera @olimpiamatera.