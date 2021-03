Dantedì, domani la Regione Basilicata celebra Dante

“In viaggio” è il titolo del video arte attraverso il quale la Regione Basilicata celebrerà domani il Dantedì.

La presentazione avverrà all’inizio dei lavori del Consiglio regionale, convocato in modalità telematica alle ore 10,30 e fruibile dalla home page del portale web della Regione Basilicata.

L’iniziativa è promossa dal consigliere Dina Sileo delegato dal Presidente Bardi alle politiche culturali.

L’opera, che sarà diffusa in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, è stata realizzata da un’idea dell’artista lucano Marcello Mantegazza con la collaborazione di Tania Carella per la voce, Massimo Lovisco per la musica e Gerardo Marmo per il video editing.