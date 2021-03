REGIONALE 8, PROVINCIA E CONSIGLIERI REGIONALI IONICI: “TUTTI COMPATTI E AL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA”

All’esito della riunione tenutasi oggi pomeriggio tra il Presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti, l’Assessore regionale Donato Pentassuglia e i consiglieri regionali ionici Giacomo Conserva, Vincenzo Di Gregorio, Gianfranco Lopane, Michele Mazzarano, Renato Perrini e Massimiliano Stellato, convocata dalla Provincia per analizzare lo stato dell’arte della realizzazione della strada litoranea interna Taranto – Avetrana – cosiddetta Regionale 8 -, si manifesta la ferma volontà di tutti i rappresentanti istituzionali di Terra Ionica, senza alcuna distinzione di campanile e di colore politico, nel far diventare realtà questa opera strategica per lo sviluppo della provincia di Taranto, attesa da oltre trent’anni, per la quale è necessario impegnare la Regione Puglia nel garantire la copertura finanziaria per la realizzazione dell’intera tratta.



I rappresentanti istituzionali di Terra Ionica si riservano ulteriori iniziative a margine dell’audizione in V Commissione consiliare della Regione Puglia, in programma giovedì 25 marzo p.v. alle ore 12:00, con la partecipazione anche degli assessori regionali ai trasporti, all’ambiente e al bilancio, oltre che del partenariato economico sociale.



Taranto, 22 marzo 2021



f.to

Giovanni Gugliotti – Presidente della Provincia di Taranto

Donato Pentassuglia – Assessore regionale all’agricoltura

Giacomo Conserva – Consigliere regionale

Vincenzo Di Gregorio – Consigliere regionale

Gianfranco Lopane – Consigliere regionale

Michele Mazzarano – Consigliere regionale

Renato Perrini – Consigliere regionale

Massimiliano Stellato – Consigliere regionale

