POLICORO. IN STRADA CON UNA BALESTRA: I CARABINIERI DENUNCIANO MINORENNE

Nei giorni scorsi, a Policoro, poco lontano dal centro cittadino, non è passato inosservato ad una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Policoro un giovane che si aggirava per le strade cittadine impugnando una balestra. Particolare che attirava immediatamente l’attenzione degli operanti, subito intervenuti per fermare ed identificare il ragazzo, 17enne di origine bulgara, nonché per accertare se fosse in possesso di altri oggetti il cui porto è vietato. Così i militari, oltre alla balestra, hanno recuperato anche una freccia senza punta ed un tirapugni in ferro, sottoposti a sequestro, ed hanno denunciato il 17enne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

