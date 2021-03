GUARINO: CASA DEI 100 COMUNI – La Provincia di Potenza presenta il quadro degli interventi nel settore della edilizia scolastica CONFERENZA STAMPA MERCOLEDI 24 MARZO 2021 ore 11,30

I dati degli interventi ed il quadro generale degli edifici scolastici interessati dai lavori previsti dall’ultimofinanziamento ufficiale alla Provincia di Potenza per il settore dell’edilizia scolastica, riconosciuto in queste ore dal Governo Draghi, saranno illustrati in una Conferenza Stampa in presenza e trasmessa sui canali social ed on line presso la Sala Consiliare di Piazza Mario Pagano, Mercoledi 24 Marzo 2021 alle ore 11,30 a cui si prega cortesemente di intervenire e di darne notizia. Nell’ambito del decreto del ministro dell’istruzione Francesco Bianchi, di riparto del Fondo di 1.125 milioni di euro sull’edilizia scolastica, alla Provincia di Potenza spetteranno infatti 10.936.625,32 Euro che si aggiungono agli ulteriori 8 Milioni di Euro ed all’ultimissimo finanziamento della Regione Basilicata (è notizia di oggi) pari a circa 3.600.000,00 Euro. Entro 30 giorni dall’adozione del decreto, infatti, le Province, le Città metropolitane e gli Enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare, nell’ambito delle risorse spettanti a ciascun ente locale, individuati prioritariamente: a) interventi inseriti nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020; b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2; c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti; d) ulteriori interventi. La popolazione scolastica censita è di 18.028 alunni distribuiti in 89 edifici scolastici.

Potenza, 22 Marzo 2021