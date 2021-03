Potenza, domenica 21 marzo 2021 – I cittadini ultra ottantenni di Potenza che hanno già fatto la prima dose del vaccino anti Covid-19 e che non hanno potuto effettuare il richiamo in questa settimana, dovranno recarsi per la somministrazione del vaccino, presso la tensostruttura in piazzale della stazione fermata “SanCarlo” a Potenza lunedì 22 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

