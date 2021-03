Webinar 24 marzo AIF Basilicata

“I PROCESSI DI SCELTA NELLE FASI DI TRANSIZIONE ” è il webinar organizzato da AIF – Associazione Italiana Formatorihttps://associazioneitalianaformatori.it/ – Delegazione Basilicata, in data 24 marzo p.v. alle ore 17,30, condotto da Marirosa GIOIA, Presidente Delegazione AIF Basilicata, Formatrice e Consulente di Orientamento Scolastico e Professionale..

L’incontro, che si terrà su piattaforma Zoom,affronterà il difficile tema della scelta nelle fasi importanti della Vita: Scelta Scolastica, Scelta Universitaria, Scelte e comportamenti strategici per entrare nel Mercato del Lavoro, Scelte per Cambiare Lavoro, ecc.Quali meccanismi mentali e comportamentali si attivano per poter fare le scelte giuste e avere successo nella vita?Durante l’incontro Marirosa Gioia illustrerà un metodo ESPERIENZIALE EDUCATIVO che supporta i ragazzi e gli adulti a fare scelte appropriate e consapevoli. Si tratta del Metodo Francese A.D.V.P. (Activation du Développement Vocationnel et Personnel) capace di sviluppare un processo di attivazione di sé e avviare alla Progettualità del proprio Futuro.

L’incontro, rilascerà 0,5 crediti AIF, è a partecipazione gratuita sia per soci AIF che per non soci e necessita di iscrizione obbligatoria a mezzo mail da inviare entro il 23 marzo a: aifbasilicata@gmail.com

In allegato la locandina dell’evento.



Marirosa Gioia

Presidente Delegazione AIF Basilicata